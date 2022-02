Kreisliga Augsburg

02.02.2022

TSV Dinkelscherben setzt auf Kontinuität

Plus Der Spitzenreiter der Kreisliga Augsburg hat die Bezirksliga im Blick und verlängert mit dem bewährten Trainerteam.

Von Oliver Reiser

Der TSV Dinkelscherben befindet sich auf dem besten Weg zurück in die Bezirksliga, der er 18 Jahre (von 1999 bis 2017) ununterbrochen angehört hatte. Sechs Punkte beträgt in der Fußball-Kreisliga Augsburg der Vorsprung auf den Kissinger SC, der sich allerdings in der Winterpause noch einmal kräftig verstärkt hat. Der Aufstieg muss also erst noch endgültig eingetütet werden, eine andere Entscheidung ist aber bereits gefallen: Die Lila-Weißen werden auch in der kommenden Saison auf die Kommandos des Trainertrios Michael Finkel, Harry Fürst und Philipp Schmid hören.

