Wachablösung an der Tabellenspitze

Plus Tatenlos muss der TSV Dinkelscherben den Platz an der Sonne räumen, weil dem FC Emersacker beim Kissinger SC der Ausgleich nicht anerkannt wird.

Tatenlos musste der spielfreie TSV Dinkelscherben zusehen, wie der Kissinger SC durch einen hauchdünnen 1:0-Erfolg gegen Schlusslicht FC Emersacker auf Platz eins der Fußball-Kreisliga Augsburg gerückt ist. Für die SpVgg Westheim wird nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Pfersee dünn, während der TSV Zusmarshausen sein Flow beim 4:1 in Haunstetten fortsetzte.