Kreisliga Augsburg

22.04.2022

Zwei vergebene Elfer verhindern den Befreiungsschlag

Zusmarshausens Luca Jaskolka (am Ball) war von den Westheimern Marvin Czerwonka und Leon Theiß (von links) nicht zu halten. Rechts Johannes Link.

Plus Warum der FC Emersacker trotzdem die Rote Laterne abgeben kann. Nach vier Niederlagen in Folge gelingt dem TSV Zusmarshausen ein Sieg auf dem Kobel.

Nach vier Niederlagen in Folge hat der TSV Zusmarshausen den Bock umgestoßen. Den Wiest-Truppe gelang gestern Abend im Nachholspiel bei der SpVgg Westheim mit einem 3:0-Sieg ein Befreiungsschlag, während für die Kobelkicker die Luft in der Kreisliga Augsburg nach der zweiten Niederlage hintereinander immer dünner wird. Im Kellerduell trennten sich der TSV Königsbrunn und der 53 Minuten in Überzahl spielende FC Emersacker 1:1. Die Holzwinkel-Elf vergab dabei zwei Elfmeter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen