Kreisliga Augsburg

vor 10 Min.

Zwischen Hoffen und Bangen

Plus Während der FC Emersacker nach wie vor den Rettungsanker Relegation im Blick hat, will die SpVgg Westheim den Sturz in den Abstiegsstrudel mit aller Macht verhindern. Anhausen ist aus dem Gröbsten raus.

Von Max Gschwilm

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga Augsburg bleibt spannend – was vor allem an der unterschiedlichen Anzahl an Spielen liegt, die jedes Team vorweisen kann. Offiziell steht bereits der 26. Spieltag auf dem Programm, wobei der FC Emersacker erst 21 Partien absolviert hat. Der Tabellenvorletzte ist beim Aufstiegsanwärter Kissinger SC zu Gast, der mit einem Sieg vorübergehend am spielfreien Tabellenführer TSV Dinkelscherben vorbeiziehen könnte. Die SpVgg Westheim braucht im Heimspiel gegen den TSV Pfersee dringend ein Erfolgserlebnis – und auch der TSV Neusäß will seinen Negativlauf in Langerringen beendet. Bereits am heutigen Samstag sind der SSV Anhausen (beim FC Königsbrunn) und der TSV Zusmarshausen (beim FC Haunstetten) im Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen