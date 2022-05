SV Thierhaupten: Aus in der Nachspielzeit

Plus Thierhaupten muss nach 3:4-Niederlage gegen Alsmoos aus der Kreisliga Ost absteigen

Vor Beginn des letzten Heimspiels verabschiedete der SV Thierhaupten drei seiner Spieler. Simon Kewitz wechselt auf die andere Lechseite zum TSV Meitingen. Mit Simon Forster und Mario Schulz beenden zwei Spieler ihre aktive Karriere, die in den vergangenen Jahren feste Größen der ersten Mannschaft waren. Nach 90 Minuten und einer 3:4-Niederlage gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf musste sich der SV Thierhaupten dann aus der Kreisliga Ost verabschieden.