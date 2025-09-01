Nordendorfs Torhüter trifft mit Abschlag - ein Biberbacher erzielt fünf Treffer

Keinen Neuzugang hat es beim SV Cosmos Aystetten zum Ende der Wechselfrist mehr gegeben. Zumindest nicht auf dem Spielfeld. Dafür gibt es einen Neuzugang auf der Position des Abteilungsleiters. Christian Zohner hat die Nachfolge von Thomas Paschek angetreten. „Die Vereinsführung ist auf mich zugekommen, ob ich mir diese Aufgabe vorstellen könnte. Da ich die Atmosphäre auf dem Sportgelände in Aystetten toll finde und zudem Aystetter bin, habe ich nach kurzer Bedenkzeit zugesagt“, so der 43-Jährige, der beim SV Bärenkeller, beim SV Stadtwerke und bei der DJK Gebenhofen gespielt hat und nun in der AH des SV Cosmos das Tor hütet. Vom Auftritt der Mannschaft beim FC Kempten war er durchaus angetan: „Eigentlich war es ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber für das, was wir derzeit an Ausfällen haben, war der Punktgewinn in Ordnung. Mit etwas Glück hätten es auch drei sein können.“ Jetzt sollen nicht nur die letzten Urlauber und Verletzten wieder zurückkehren, sondern auch ein Stadionsprecher. „Es ist mit dem Urlaub jedes Jahr das Gleiche. Aber Landesliga hin oder her, wir sind halt immer noch Amateurkicker.“

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis