Aystetten sucht den zweiten Innenverteidiger

„Wir haben es mittlerweile ganz gut drauf, mit Herausforderungen umzugehen und schon so oft eigentlich unlösbare Personalsituationen überstanden“, will Thomas Hanselka, der Trainer des SV Cosmos Aystetten, nicht lamentieren: „Es ist wie, es ist“, sagt er vor dem Duell mit dem punktgleichen Tabellennachbarn SV Manching, in dem es darum geht, sich aus der Gefahrenzone der Fußball-Landesliga Südwest auszuschleichen. Das Problem sei derzeit aufgrund von Rot-Sperren und Verletzungen eher quantitativ, aber nicht qualitativ.

Bonuspunkt beim Tabellendritten

Es sei überragend, wie Spieler wie Arlind Qarri oder Edward Schäfer, die ansonsten eher im zweiten Glied stehen, in die Bresche springen und alle nochmal eine Schippe drauflegen, wenn mit Kapitän Fabian Krug auch das Herzstück der Mannschaft fehlt. „Wir waren trotzdem in Pfaffenhofen in der ersten Halbzeit dominant und hätten sogar höher führen müssen“, blickt Thomas Hanselka auf das 3:3 beim Tabellendritten zurück. Ein Bonuspunkt? „Im Vorfeld hätte ich ein 3:3-Unentschieden mit Handkuss angenommen“, bilanziert Hanselka nach einer verrückten Partie, in der die Seinen kurz vor der Pause mit drei Treffern in vier Minuten einen 3:1-Vorsprung herausschießen konnten. Der frühe Anschlusstreffer habe die Gastgeber aufgeweckt, die nach per Handelfmeter schließlich ausgleichen konnten. Maximilian Heckel sah nach einer Reflexbewegung dabei die Rote Karte. Da es zu einem Torerfolg kam, wurde der Aystetter nur ein Spiel gesperrt. Arthur Mayer, dessen Handspiel außerhalb des Strafraums gegen Sonthofen zu keinem Tor führte, muss zwei Spiele pausieren.

Während die Aystetter also einen unerwarteten Punkt einheimsen konnten, verlor der SV Manching im Nachholspiel unter der Woche gegen den TSV Aindling nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Damit schweben nun Manching, Aystetten und Kempten mit jeweils 15 Zählern gerade so über dem Strich, der in der Tabelle über Klassenerhalt und Abstiegsrelegation entscheidet. In diesem wichtigen Spiel muss Thomas Hanselka erneut auf Fabian Krug aufgrund eines Muskelfaserrisses verzichten. „Es macht keinen Sinn.“ Darüber hinaus fehlen Dejan Durasinovic (Bänderdehnung) und Elija Hanrieder (Entzündung am Schienbein). Hanselka hofft auf Kompensation: „Wir haben in dieser Saison schon oft schwierige Situationen überstanden.“ Nach dem Ausfall von Fabian Krug und Maximilian Heckel steht hinter der Besetzung des zweiten Innenverteidigers neben Raphael Marksteiner noch in riesiges Fragezeichen. „Wir werden eine Lösung finden“, ist Hanselka zuversichtlich.