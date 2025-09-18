Aystetten gewinnt Kellerduell

Der SV Cosmos Aystetten ist im Nachholspiel einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller gegangen. Mit der vermeintlichen Bestbesetzung konnte das Team von Trainer Thomas Hanselka antreten, da keine Spieler gesperrt, im Urlaub oder verletzt sind. Trotzdem taten sich die Hausherren schwer gegen die laufstarken und bissigen Gäste aus Ehekirchen. Torchancen waren in der ersten Halbzeit Mangelware. In dezehnten Minute traf Kevin Makowski nach einem langen Ball von David Schwab nur das Außennetz. In der 26. Minute musste Arthur Mayer eine Parade auspacken, als er einen Schuss von Florian Ettenreich übers Tor lenkte. Von den Gästen kam sonst nichts mehr außer, dass sie für ihr ruppiges Spiel einige gelbe Karten einheimsten. Kevin Makowski (41.) und Dominik Isufi (45.) hatten noch zwei Torgelegenheiten, ansonsten spielte sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab.

Nach der Pause kamen die Cosmonauten besser und druckvoller ins Spiel. Kevin Makowski markierte in der 51. Minute die Führung als er sich am Strafraum den Ball erkämpfte, aufs Tor lief und eiskalt verwandelte. Fünf Minuten später schoss Hardy Noack einen Ball per Volley drüber, Raphael Marksteiner schoss im Strafraum zu schwach aufs Tor und David Schwab aus dem Rückraum knapp vorbei.

Aystetten profitiert von zwei Platzverweisen

Der SV Cosmos Aystetten war nun auf Betriebstemperatur. In der 62. Minute musste Ehekirchens Metehan Tozakoglu mit Gelb/Rot vom Platz. Den fälligen Freistoß schoss Marcel Burda übers Tor. In der 71. Minute musste dann auch noch Jonas Halbmeyer mit Gelb/Rot vom Platz. Jetzt spielte nur noch Aystetten. Zwei Minuten später köpfte Maximilian Heckel eine Burda-Ecke knapp am Tor vorbei. Es wurde Jungspund Elijah Hanrieder eingewechselt und dieser hatte schon zwei Minuten später eine Riesenchance, doch er konnte das Zuspiel von Sebastian Kempf nicht verwerten. Wiederum zwei Minuten später lupfte Sebastian Kempf einen Ball über die gesamte Abwehr auf Dominik Isufi und dessen Pass schoss Hardy Noack unbedrängt ins Tor. Eine Minute später scheiterte Kevin Makowski aus kurzer Distanz am Torwart. Jetzt passierte nicht mehr viel. Ehekirchen konnte nicht mehr und Aystetten wollte nichts mehr riskieren. Ein verdienter Sieg, auch begünstigt durch die roten Karten des Gegners. Am Sonntag Kommt Memmingen II in die Wehrmann Arena. (mb)

SV Cosmos Aystetten: Mayer – Qarri, Burda, Schwab, Isufi, Noack, Makowski, Heckel, Kempf, Krug, Marksteiner Tore: 1:0 Makowski (51.), 2:0 Noack (77.).