90 Minuten waren in Gersthofen nicht genug

Plus Warum nach dem 2:2 zwischen dem TSV Gersthofen und Gilching beide Mannschaften den Schiedsrichter bedrängten, doch noch nachspielen zu lassen.

Das sieht man auch nicht alle Tage. Als Schiedsrichter Alexander Schkarlat nach exakt 90 Minuten das Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Gersthofen und den TSV Gilching-Argelsried abpfiff, wurde er von den Akteuren beider Mannschaften unter massiven Protesten bedrängt, doch noch eine Nachspielzeit dranzuhängen. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass beide Parteien mit dem 2:2-Endstand nach einer vor allem in den zweiten 45 Minuten sehr emotionalen Auseinandersetzung nicht zufrieden waren.