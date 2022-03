Aystetten bleibt das Pech treu

Plus Fast eine Stunde lang kann das Schlusslicht SV Cosmos Aystetten den Spitzenreiter ärgern. Warum der TSV Nördlingen am Ende doch die Nase vorne hat.

Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. Wieder einmal hat der SV Cosmos Aystetten gut gespielt, wieder einmal verloren. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellenführer TSV Nördlingen sieht es für den Tabellenletzten noch düsterer aus. Wahrscheinlich bleibt am Ende der Saison nur das Prädikat des spielerisch stärksten Absteigers aller Zeiten.