Landesliga Südwest

vor 36 Min.

Aystetten hat in der Nachspielzeit den Klassenerhalt verspielt

Plus Am Ende hat es für Cosmos auch in Bad Heilbrunn nicht gereicht. Der Trainer glaubt noch immer an sein Team.

„Unbeschreiblich! Unfassbar!“ Ivan Konjevic sucht verzweifelt nach Worten. Bitterer geht’s nicht! Innerhalb von vier Tagen haben die Fußballer des SV Cosmos Aystetten zwei entscheidende Kellerduelle der Landesliga Südwest in der Nachspielzeit verloren. Am Sonntag hatte das Schlusslicht gegen den TuS Gerstried in der 87. Minute noch mit 1:0 geführt, ehe ein irres „Tor des Jahres“ des gegnerischen Torhüters zum 1:1 geführt hatte. In der dritten Minute der Overtime legten die Gäste noch das 1:2 nach. Ähnlich lief es am Mittwochabend beim SV Bad Heilbrunn. Hier lief die 96. Minute, als die Gastgeber den 4:3-Siegtreffer anbrachten und den SV Cosmos damit wohl endgültig in die Bezirksliga stürzten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen