Landesliga Südwest

19.04.2022

Aystetten liefert torlosen Abstiegskampf

Torloser Abstiegskampf: Der VfR Neuburg (rechts Julian Mayr) und Cosmos Aystetten (Benedikt Schmoll) trennten sich am Ostermontag Unentschieden.

Plus Landesliga-Schlusslicht SV Cosmos Aystetten bleibt in zwei Kellerduellen ohne Gegentor, holt jedoch in Olching und Neuburg nur vier Punkte.

Von Michael Brenner

Vier Punkte holte der SV Cosmos Aystetten am Osterwochenende in den beiden Kellerduellen beim SC Olching (0:1) und beim VfR Neuburg (0:0). Ob das zum Klassenerhalt in der Landesliga Südwest reichen wird?

