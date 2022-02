Landesliga Südwest

26.02.2022

Aystetten will keinen Kniefall machen

Plus Zum Start des Unternehmens „Direkter Klassenerhalt“ erwartet Landesliga-Kellerkind SV Cosmos mit dem Tabellenvierten SC Ichenhausen gleich ein Spitzenteam.

Von Oliver Reiser

Die Mission beginnt für den Fußball-Landesligisten SV Cosmos Aystetten am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Ichenhausen. Im ersten Spiel auf dem Weg zum von Trainer Ivan Konjevic ausgerufenen direkten Klassenerhalt erwartet das Kellerkind gleich ein Spitzenteam. Am Sportfeld gastiert der aktuelle Tabellenvierte. Aber das muss nichts bedeuten. „Ich glaube, dass keine Mannschaft so richtig weiß, wo sie im Moment steht. Aystetten hatte richtig gute Ergebnisse nach dem Trainerwechsel. Da müssen wir uns richtig vorbereiten“, warnt Ichenhausens Trainer Oliver Unsöld, ein ehemaliger Profi, der mit dem SSV Ulm 1846 von der Regionalliga bis in die Bundesliga aufgestiegen ist, später bei Greuther Fürth und SSV Reutlingen in der 2. Liga gespielt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen