Landesliga Südwest

16.05.2022

Aystetter Abstieg ist besiegelt

Sieht so das Abstiegsgespenst aus? Nach der 1:3-Niederlage in Ehekirchen steht der Abstieg des SB Cosmos Aysztetten fest. Adnan Muminovic wollte gar nicht mehr hinsehen.

Plus Nach 1:3-Niederlage beim FC Ehekirchen ist der Landesliga-Aufsteiger nicht mehr zu retten und muss in die Bezirksliga zurück.

Von Michael Brenner

Das war’s! Abgestiegen! Das ist das Einzige, was für den SV Cosmos Aystetten von diesem Tag übrig bleibt. Nur ein Sieg hätte den Konjevic-Schützlingen geholfen, die Hoffnung bis zum letzten Spieltag am Leben zu erhalten. Doch beim FC Ehekirchen gab es eine 1:3 Niederlage, die den Weg zurück in die Bezirksliga bedeutet.

