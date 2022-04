Cosmos Aystetten zwischen Horror und Slapstick

Plus 87 Minuten sieht Schlusslicht SV Cosmos Aystetten im Kellerduell wie der sichere Sieger aus. Dann trifft der gegnerische Torwart aus 70 Meter und das Spiel kippt.

Man könnte ja meinen, diese 90 Minuten seien von einem Regisseur inszeniert worden. Einen Spezialisten für Horrorfilme und Slapstickkomödien. Denn kaum einer unter den 82 zahlenden Zuschauern konnte es fassen, was er da eben gesehen hatte. 87 Minuten lang dominierte der SV Cosmos Aystetten im Kellerduell gegen den TuS Geretsried eindeutig das Geschehen, führte mit 1:0 und schien drei eminent wichtige Punkten im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga Südwest entgegenzusteuern. Innerhalb von drei Minuten wendete sich dann das Blatt und am Ende stand das Schlusslicht wieder einmal mit leeren Händen da.