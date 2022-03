Landesliga Südwest

26.03.2022

In Aystetten gibt es jede Menge Hoffnungsträger

Plus Beim Landesligisten SV Cosmos sollen gegen Nördlingen Marcel Burda und Max Drechsler zurückkehren. Außerdem gibt es zwei Neuzugänge.

Von Oliver Reiser

„Wenn ich ehrlich bin“ – so lautet derzeit eine nicht nur in Fußballerkreisen oft gebrauchte Floskel. Wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, dass der direkte Klassenerhalt für den SV Cosmos Aystetten nach der 0:2-Niederlage in Gersthofen und den Ergebnissen der Konkurrenten an diesem 25. Spieltag der Fußball-Landesliga Südwest eine wahre Monsteraufgabe geworden ist. Und – ehrlich gesagt – wer glaubt schon, dass am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) ein Sieg herausspringt, wenn der Tabellenführer TSV Nördlingen am Sportfeld aufkreuzt.

