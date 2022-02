Landesliga Südwest

28.02.2022

Isufis Zaubertor entscheidet Kampfspiel

Plus Der SV Cosmos Aystetten startet mit einem 2:1-Sieg gegen den Tabellenvierten SC Ichenhausen erfolgreich in das Unternehmen direkter Klassenerhalt. Zwei Verletzungen trüben die Freude.

Von Oliver Reiser

„Ich habe immer schon gewusst, dass diese Mannschaft besser ist, als sie in der Tabelle steht“, strahlte Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, nachdem der Landesligist mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Ichenhausen in die Rückrunde gestartet war. Seit Ivan Konjevic das Zepter übernommen hat, konnte man somit den dritten Erfolg in Folge einfahren. „Jetzt geht es weiter raus in Richtung direkter Klassenerhalt“, freute sich Co-Trainer Patrick Wurm, während die Mannschaft den Torschützen des Siegtreffers feierte. Mit einem wahren „Zaubertor“ hatte Dominic Isufi in der 85. Minute ein Spiel entschieden, dass bis dahin überwiegend von gegenseitigem Abnützungskampf im Mittelfeld und großer körperlicher Robustheit geprägt war.

