Landesliga Südwest

24.02.2022

Kellerkinder gehen auf Einkaufstour

Plus <b>Landesliga Südwest</b> Was sich in der Winterpause bei den Landkreisvereinen SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen sowie ihren 16 Konkurrenten getan hat.

Besser als im Vorfeld der Runde erwartet hat der Fußball-Landesligist TSV Gersthofen die Herbstrunde der Spielzeit 2021/22 bewältigt. Für den Tabellensechsten eröffnen sich nach aktueller Sachlage kaum Perspektiven nach oben und keine nach unten. Entsprechend bescheiden blieben die Schwarz-Gelben in der Winterpause auf dem Spielermarkt: Lediglich zwei Abgänge sind zu verzeichnen, wenn der Neuling am 26. Februar beim FV Illertissen II in die Restsaison startet.

