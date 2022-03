Landesliga Südwest

18.03.2022

Konjevic kehrt in sein Wohnzimmer zurück

Wohnzimmer Sportarena. Nach Beendigung seiner Profikarriere führte Ivan Konjevic den TSV Gersthofen in die Landesliga. Später kehrte er noch einmal als Trainer zurück. Heute kommt er als Trainer des SV Cosmos Aystetten.

Plus Aystettens Trainer war schon zweimal für den TSV Gersthofen tätig und hat dort große Erfolge gefeiert. Jetzt kommt er mit dem SV Cosmos an die ehemalige Wirkungsstätte. Corona sorgt für Probleme.

Von Oliver Reiser

Als „Mutter aller Derbys“ hatte Aystettens Stadionsprecher Thorsten Meynen das Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga Südwest zwischen dem TSV Gersthofen und dem SV Cosmos Aystetten bezeichnet, das am Freitagabend um 19.30 Uhr unter Flutlicht in der Abenstein-Arena angepfiffen wird. Für Ivan Konjevic ist das Spiel ein ganz besonders: Er kehrt sozusagen in sein Wohnzimmer zurück. Mit dem TSV Gersthofen hat er eine besonders innige Beziehung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen