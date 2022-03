Konjevics weiße Weste ist futsch

Nach drei Siegen in Folge muss der SV Cosmos Aystetten beim Tabellenführer die erste Niederlage hinnehmen und rutscht wieder auf einen Abstiegsplatz

Nach drei Siegen in Folge hat die weiße Weste des neuen Trainers Ivan Konjevic den ersten Fleck bekommen. Beim Spitzenreiter 1. FC Sonthofen unterlag der SV Cosmos Aystetten am Samstag mit 0:4. Damit ist man wieder auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Landesliga Südwest zurückgefallen. Und man hatte einen weiteren Verletzten zu beklagen. Von Beginn an fehlten bereits Yildirim Dönmez und Maximilian Drechsler, die beide gegen Ichenhausen aus dem Spiel getreten wurden. Dazu kam kurzfristig noch Marcel Burda dazu. Auch Fabian Krug musste mit einer Bandage spielen, da auch er eine Blessur aus dem Ichenhausen-Spiel davongetragen hatte.

Pascal Mader mit guten Chancen

Die Partie fand auf einem sehr kleinen Kunstrasenplatz statt, der sich in einem Käfig befindet. Einem Landesligaspiel eigentlich nicht würdig, wie die Aystetter Verantwortlichen befanden. Dabei kam gerade dem SV Cosmos der enge Platz sehr gelegen, da sich beide Mannschaften zunächst neutralisierten. Erst in der 15. Minute hatte Sonthofen durch Marc Penz den ersten Torschuss. In der 20. Minute hatte Pascal Mader die Führung auf dem Fuß, doch seinen strammen Schuss aus 15 Metern konnte Marco Zettler gerade noch parieren.

Überraschend fiel dann die Führung durch Andreas Hindelang, der relativ ungestört durch die Aystetter Reihen lief und Daniel Mrozek keine Chance ließ. Fünf Minuten später blieb Pascal Mader am Sonthofer Schlussmann hängen, statt den Ausgleich zu markieren. Der Spitzenreiter spielte clever, überließ dem Kellerkind das Spiel und beschränkte sich aufs Kontern. In der 38. Minute hatte der SV Cosmos Glück, dass Jannick Keller einen solchen Konter knapp vorbeischoss. Drei Minuten später zirkelte Andreas Hindelang eine Ecke genau auf den Kopf von Manuel Schäffler, der nur noch zum 2:0 einnicken musste. David Djajic hatte noch eine Chance kurz vor der Pause, doch sein Schuss ging knapp vorbei.

Torhüter muss verletzt ausscheiden

Aystetten fing den zweiten Durchgang genauso gut an wie die erste Halbzeit, doch schon der erste Konter brachte das 3:0 für die Heimelf. Jetzt war der Drops gelutscht. Sonthofen wurde immer besser, ohne viele Chancen herauszuspielen. Als sich dann auch noch Torhüter Daniel Mrozek bei einem Zusammenprall mit einem eigenen Mitspieler verletzte und ausgewechselt werden musste, war die Stimmung im Keller. Nach dem 4:0 durch Marc Penz resignierten die Aystetter sichtbar. Dragan Ignjatovic hielt noch einen Schuss von Jannick Keller aus 16 Metern, sonst passierte nichts mehr.

Fazit: Ein viel zu hoher Sieg der Hausherren, die auf ihrem kleinen Platz die richtige Strategie hatten. Diesen Rückschlag muss man nächsten Sonntag gegen den Tabellendritten TSV Gilching wieder ausmerzen. (mib-)

1. FC Sonthofen: Zettler – Littig, Schäffler, Wiedemann, Koller (76. Walser), Haase (80. Lorenz), Penz (65. Kern), Schulla (46. Haug), Sichler, Keller, Hindelang (61. Bechter).

SV Cosmos Aystetten: Mrozek (65. Ignjatovic) – Schmoll, Wurm, Isufi, Heckel, Krug (68. Michl), Mader, Mijailovic, Djajic, Isufi (76. Eiba), Marjanovic.

Tore: 1:0 Hindelang (28.), 2:0 Schäffler (41.), 3:0 Haug (48.), 4:0 Penz (63.). – Schiedsrichter: Barth (Peiting). – Zuschauer: 120.