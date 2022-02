„Kunstrasen ist für uns kein Nachteil“

Plus Vor dem Auftaktspiel der Landesliga Südwest in Illertissen gibt es beim TSV Gersthofen einen weiteren Abgang.

Fußballer lieben die Vorbereitung nicht so wirklich. Sie wollen lieber spielen. Das gilt auch für den TSV Gersthofen. „Nach fünf Wochen Vorbereitung sind die Jungs heiß“, sagt Trainer Gerhard Hildmann vor dem Rückrundenauftakt der Landesliga Südwest beim FV Illertissen II (Anpfiff Samstag, 14 Uhr).