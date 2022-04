Niederlage in allerletzter Sekunde

Plus SV Cosmos Aystetten verliert Kellerduell in Bad Heilbrunn 3:4. Rot für Burda.

Um den letzten winzigen Strohhalm im Kampf gegen den Abstieg zu ergreifen, war für Landesliga–Schlusslicht den SV Cosmos Aystetten im Nachholspiel beim SV Bad Heilbrunn ein Sieg Pflicht. Die Konjevic-Schützlinge verloren wieder einmal in letzter Sekunde mit 3:4 und beklagten eine Rote Karte gegen den zweifachen Torschützen Marcel Burda.