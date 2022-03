Landesliga Südwest

05.03.2022

Stark angefangen und dann stark nachgelassen

Plus Der Fehlstart des TSV Gersthofen weitet sich aus. Nach 3:1-Führung unterliegt man dem FC Ehekirchen noch mit 3:4, was für ungläubiges Kopfschütteln sorgt.

Von Oliver Reiser

Es kommt selten vor, dass nach einem Fußballspiel die Anhänger beider Mannschaften kopfschüttelnd nach Hause gehen. So geschehen am Freitagabend nach dem Landesliga-Spiel zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Ehekirchen. Da konnten es die Fans beider Lager nicht fassen, dass man auf dem Kunstrasen kickte und wie dieses Spiel so ausgehen konnte. Die des TSV Gersthofen nicht, weil man sich nach einem 3:1 zur Pause schon klar auf der Siegerstraße wähnte, die des FC Ehekirchen nicht, wie man die kampfbetonte und giftige Partie mit viel Willen noch zu einem 4:3-Auswärtssieg drehen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen