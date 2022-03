Landesliga Südwest

12.03.2022

Vorne und hinten mehr Konsequenz zeigen

Plus TSV Gersthofen startet den dritten Anlauf zum ersten Sieg in 2022

Von Oliver Reiser

Vier Niederlagen hintereinander hat der TSV Gersthofen in der Vorrunde hinnehmen müssen. Nur in einem Fall ist bisher die Revanche gelungen (4:1 gegen den SV Egg). In den ersten beiden Spielen dieses Jahres hat der Aufsteiger gegen die Angstgegner FV Illertissen II (0:4) und FC Ehekirchen (3:4) auch im Rückspiel Federn lassen müssen. Nun steht die nächste Gelegenheit an, einen dreifachen Punktverlust zu korrigieren, wenn man am Samstag (14 Uhr) beim VfL Durach antritt.

