Landesliga Südwest

09.04.2022

„Was bringt uns ein Punkt?“

Plus Den SV Cosmo Aystetten hilft im Abstiegskampf der Landesliga nur ein Sieg gegen den SV Mering. Dabei soll ein Neuzugang helfen, der jetzt endlich die internationale Freigabe hat

Von Oliver Reiser

Sehr viel vorgenommen hatte man sich beim SV Cosmos Aystetten für das Kellerduell beim SV Bad Heilbrunn. Der war nämlich zuletzt seit zwölf Spielen sieglos geblieben, musste aufgrund erheblicher Personalproblemen sogar den 59-jährigen Ex-Profi Gerald Hillringhaus (Ex-1860 und Bayern München) ins Tor stellen. Doch der Wintereinbruch sorgte am vergangenen Wochenende für eine Absage. Jetzt treffen die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic nach Ichenhausen, Sonthofen, Gilching, Gersthofen, Nördlingen wieder auf ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Am Sonntag (15 Uhr) ist der SV Mering am Sportfeld zu Gast.

