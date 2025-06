Landesliga-Spielplan: Landkreisduelle im September und im April

Die letzten Relegationsspiele der abgelaufenen Saison sind erst in der Vorwoche zu Ende gegangen und schon am Wochenende ist der SV Cosmos Aystetten mit dem ersten Testspiel und einem 2:1-Erfolg gegen den SV Wörnitzstein-Berg in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/2026 gestartet. Die neue Runde in der Landesliga beginnt am 19. Juli und wirft schon jetzt ihre Schatten voraus, denn die Spielpläne wurden veröffentlicht. Der SV Cosmos Aystetten freut sich auf mehrere Derbys und denkt dafür über eine Veränderung nach. Auch auf den TSV Schwabmünchen warten Highlights.

Piet Bosse

Aystetten

Landesliga