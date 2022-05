Dinkelscherben macht mehr als 100 Tore in einer Saison

Plus Zum zweiten Mal hintereinander gewinnt der TSV Dinkelscherben in der Kreisliga Ost zweistellig. Zusmarshausen setzt seine Siegesserie ebenfalls fort.

Weiterhin wahrhaft meisterlich präsentiert sich Dinkelscherbens Offensive in der Kreisliga Ost. Doch ob mehr als 100 Treffer zum Titel reichen, das ist noch offen.