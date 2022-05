Landkreis Augsburg

09.05.2022

Langweider Punkterettung in letzter Minute

Christoph Werner rettete Langweid in der Nachspielzeit.

Plus FC Langweid rettet einen Punkt beim 1:1 gegen den TSV Zusmarshausen II erst in der Nachspielzeit. SV Gablingen gewinnt gegen den VfL Westendorf.

In der A-Klasse Nordwest hätte Tabellenführer FC Langweid beim 1:1 gegen den TSV Zusmarshausen II beinahe seine zweite Saisonniederlage kassiert. Verfolger CSC Batzenhofen konnte die Lücke durch einen 2:1-Sieg in Achsheim dadurch etwas schließen. Am Tabellenende verschafft sich der TSV Gersthofen II durch ein 5:1 gegen Herbertshofen etwas Luft auf den Abstiegsplatz.

