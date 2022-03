Platzverweise und Corona-Probleme: Die Fußball-Nachlese

Plus In einer Blitzaktion verpflichtet Aystetten einen Keeper. Wie der TSV Meitingen allen Corona-Problemen trotzt und warum Gersthofens Trainer einen Kasten Bier ausgibt.

Es ist kaum zu glauben. Mit Davorin Baric stand am Sonntag bereits der fünfte Torhüter im Laufe dieser Saison im Kasten des SV Cosmos Aystetten. In einer Blitzaktion wurde der 28-jährige Kroate verpflichtet, der zuletzt im August 2021 vier Spiele für den Bezirksligisten TSV Meitingen absolviert und seitdem pausiert hat. Da reichte die Zeit nicht einmal mehr für ein eigenes Trikot. Mayer stand auf seinem Rücken.