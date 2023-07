Landkreis Augsburg

14:31 Uhr

So bereiten sich die Veranstalter des Landkreislaufs auf die Hitze vor

Plus Am Sonntag gehen in Lützelburg rund 1000 Athleten an den Start. Was Läuferinnen und Läufer bei hohen Temperaturen tun sollten.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Die gute Nachricht vorneweg: Ganz so heiß wie am Samstag, für den der Deutsche Wetterdienst bis zu 34 Grad meldet, wird es am Sonntag voraussichtlich nicht. Wenn der Landkreislauf in Lützelburg steigt, sollen es tagsüber „nur“ bis zu 27 Grad werden - immer noch warm genug. Wie also bereiten sich die Veranstalter auf die hohen Temperaturen vor? Und was können Läuferinnen und Läufer tun?

Bei einem Lauf im Juli müsse man natürlich mit heißem Wetter rechnen, sagt Barbara Wengenmeir, Sportbeauftragte vom Landratsamt Augsburg. Im Start- und Zielbereich auf dem Vereinsgelände des TSV Lützelburg stehen den rund 1000 Läuferinnen und Läufern ausreichend Getränke zur Verfügung, mit Wasser aus großen Trögen können sich die Teilnehmenden außerdem abkühlen. Zusätzlich stehen auf der gesamten Strecke Freiwillige, die helfen können, falls jemand etwas zu trinken oder eine Abkühlung braucht. Ansonsten sei es von Vorteil, dass die Strecke nicht nur in der Sonne, sondern auch im Schatten verlaufe, sagt Wengenmeir.

