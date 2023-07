Landkreis Augsburg

Sportstar des Monats Mai: Die Basketball-Oldies machen das Rennen

Plus Die Ü35-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen sind unsere Sportstars des Monats Mai - vor einer jungen Schwimmerin aus Gersthofen.

Es müssen nicht immer die Fußballer sein. Bei unserer Abstimmung zum Sportstar des Monats Mai hat sich diesmal ein Basketball-Team durchgesetzt: die Oldies der BG Leitershofen/Stadtbergen, die in ihrer Altersklasse deutscher Vizemeister wurden. Sie lagen mit 39 Prozent der Stimmen knapp vor der 14-jährigen Schwimmerin Sophie Wendler, die für den TSV Gersthofen startet und deutsche Vizemeisterin über 50 Meter Brust wurde. Auf sie entfielen bei unserer Abstimmung 30 Prozent der Stimmen.

Dritte wurden die Frauenfußballerinnen des SC Biberbach, die Meister in der Bezirksoberliga wurden. Platz vier belegte der Fußball-Landesliga-Aufsteiger TSV Bobingen vor der SpVgg Langerringen, die den Sprung in die Bezirksliga geschafft hatte. Die Ü35-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen zogen mit einem Wurf von Sebastian Montag, der im allerletzten Moment mit der Schlusssekunde von der Mittellinie aus in den Korb traf, ins Finale der deutschen Meisterschaften ein. Dort unterlag man den mit zahlreichen Ex-Bundesligaspielern besetzten Rostock Seawolfes dann mit 43:58. Der deutsche Vizemeister ist trotzdem der höchste Titel, den je eine Mannschaft der BGL erreicht hat.

