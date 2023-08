Landkreis Augsburg

Tops & Flops des Spieltags: Er kam zurück, sah – und traf doppelt

Plus Ein Aystetter gibt nach seiner Verletzungspause ein fulminantes Comeback. Der SSV Neumünster muss in Villenbach derweil ein Phantom-Gegentor schlucken.

Spieler des Tages: Dejan Mijailovic (SV Cosmos Aystetten). Gegen den FC Wiggensbach stand Dejan Mijailovic beim SV Cosmos Aystetten nach seiner Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf – und der Mittelfeldmann meldete sich eindrucksvoll zurück. Keine Minute war gespielt, als Mijailovic eine schöne Kombination über Stefan Simonovic und Kevin Makowski zum 1:0 abschloss. Nur sechs Zeigerumdrehungen später erhöhte der 28-Jährige nach einem Traumpass von Marcel Burda allein vor dem Tor auf 2:0. Am Ende stand ein souveräner 4:1-Sieg für Aystetten, es war der dritte Erfolg im vierten Spiel.

Beste Torschützen: Neben Mijailovic trafen noch drei weitere Spieler doppelt. Christoph Demharter sicherte dem TSV Welden am Wochenende mit seinen beiden Treffern einen Punkt in Königsbrunn (2:2), Daniel Wiener vom TSV Dinkelscherben erzielte beim 2:1 in Haunstetten ebenfalls beide Tore. Und auch Luca Jaskolka steuerte am Dienstag beim 4:0-Sieg des TSV Zusmarshausen in Welden zwei Treffer bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

