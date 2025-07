Torhüter zittern, die Kartei der Not freut sich

Egal ob bei der momentan laufenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA oder der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz, der Champions League, der Bundesliga oder der A-Klasse – Tore sind das Salz in der Suppe, die dem Kick auf dem grünen Rasen die nötige Würze geben. Tore bringen die nötigen Punkte, Tore sorgen für ein Weiterkommen in den K.o.- oder Relegationsspielen. Dass Tore auch Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, zeigt seit fast drei Jahrzehnten die Torjäger-Aktion unserer Zeitung: Für jeden Treffer gibt es eine Prämie zu Gunsten der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und eine spezielle Auszeichnung in Form einer Torjäger-Kanone, die am Samstag, 12. Juli, vergeben wird.

Sponsoren halten seit drei Jahrzehnten die Treue

In der Halbzeitpause des Gastspiels des Bundesligisten FC Augsburg beim TSV Gersthofen werden die Torjäger der abgelaufenen Saison ausgezeichnet. Und das Beste: Für jeden Treffer, den die Goalgetter der Saison 2024/25 erzielt haben, hat das Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, eine „Einschussprämie“ ausgelobt. Seit drei Jahrzehnten begleiten sie diese Aktion, legen für jeden Treffer der Torschützenkönige in den Fußballligen, die die AZ Augsburger Land tangieren, drei Euro in die Kasse. In der Saison 2024/25 sind 353 Treffer erzielt worden, was einen Spendenbetrag von 1.059 Euro ergibt.

Zwei Youngsters sorgten im Landkreis Augsburg für Furore

Wesentlich zum Ergebnis der traditionellen Torjäger-Ehrung, die heuer zum 29. Mal durchgeführt wird, beigetragen haben diesmal zwei Youngster, die eigentlich noch bei den A-Junioren spielberechtigt gewesen wären, aber in ihren A-Klassen-Teams für Furore sorgten. Luca Kreisel vom TSV Herbertshofen hat in 25 Spielen 36 Treffer erzielt, Georg Zimmermann (SV Gessertshausen) 32 Tore in 21 Spielen. Dazwischen reiht sich Fabian Bühler vom Bezirksligisten TSV Gersthofen ein, dem 35 Einschüsse gelungen sind. Die weiteren Torjäger 2024/25 sind: Robin Helmschrott (SSV Alsmoos-Petersdorf/Kreisliga Ost/30 Tore, Umut Yilmaz (TSV Steppach II/B-Klasse West/29 Tore), Mihai Oroian (DJK Lechhausen II) und Maximilian Weidt (TSV Steppach/jeweils A-Klasse West/jeweils 27 Tore), Vanessa Ziegelmayr (SV Thierhaupten/Bezirksliga Nord/27 Tore), Teeo Pejazic (TSV Neusäß/Kreisklasse Nordwest/26 Tore), Maximilian Kless (SV Mering II/Kreisliga Augsburg/24 Tore), Phillip Schmid (TSV Göggingen/Kreisklasse Süd/23 Tore), Neo Fähnle (FC Gundelfingen II/Kreisliga West/21 Tore), Dennis Rotter (SV Nordendorf/B-Klasse Nordwest/16 Tore).