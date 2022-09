Fußball

vor 55 Min.

TSV Meitingen im Abwärtstrend: „Es gibt keine Ausreden mehr.“

Plus Bezirksliga Nord: Der TSV Meitingen muss seinen Negativtrend umkehren. Der FC Horgau will zu alter Stärke zurück und in Gundelfingen wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Von , Tobias Müller Moritz Maier , Tobias Müller

Bei den Bezirksliga-Teams im Norden des Kreises Augsburg ist noch Luft nach oben. Sowohl in Horgau als auch Meitingen soll eine Trendwende her. Nach einem ordentlichen Saisonstart steht der FC Horgau mit neun Punkten auf dem achten Rang der Bezirksliga Nord. Am vergangenen Spieltag konnten die Kleeblätter aber nicht mehr an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Zu Hause verlor die Mannschaft von Trainer Manuel Schmid gegen den VfR Jettingen mit 0:2. „Das war mit unser schlechtester Auftritt in dieser Saison, wir waren eigentlich in allen Belangen unterlegen“, resümiert Schmid und fügt hinzu, dass die Mannschaft mental zurzeit einfach nicht auf der Höhe sei. Das soll sich ändern.

