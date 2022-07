Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Was Männer aus dem Landkreis Augsburg zur Frauen-EM sagen

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England hat bereits einige spektakuläre Szenen gebracht, so wie hier die Flugeinlage der Schweizer Torhüterin Gaelle Thalmann im Gruppenspiel gegen Schweden.

Plus Bei der Europameisterschaft in England bestreitet das deutsche Team das Halbfinale gegen Frankreich. Doch nicht jeder Fußball-Trainer aus dem Augsburger Land schaut zu.

Von Oliver Reiser

Die bisherigen Einschaltquoten bei den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in England waren nicht schlecht. Vor allem wenn die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in Aktion trat. Mit drei Siegen aus drei Gruppenspielen und ohne Gegentor sowie einem 2:0-Viertelfinalsieg gegen Österreich qualifizierte sich das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das Halbfinale gegen Frankreich, das gestern Abend bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war. Wir wollten vor diesem Spiel wissen, was Fußballtrainer von Vereinen aus der Region zur Frauen-EM und zum Frauenfußball überhaupt sagen.

