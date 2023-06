Landkreis Augsburg

Westheims Spielertrainer kann nicht helfen - wegen Urlaub

Plus Neben der Spielvereinigung kämpfen auch der SSV Neumünster und der TSV Welden um die Kreisliga.

Im Kampf um die Kreisliga stehen am Wochenende gleich drei Spiele an.

SpVgg Westheim - SV Hammerschmiede (in Inningen )





Die SpVgg Westheim muss das wichtigste Spiel der Saison ohne Spielertrainer Thomas Hanselka bestreiten - er ist im Urlaub, der war schon länger geplant. Für ihn übernimmt am Sonntag (16 Uhr) Co-Spielertrainer Daniele Miccoli. „Er fehlt natürlich, aber was soll man machen?“, fragt Miccoli, der mit Hanselka in Kontakt ist. Auf den Relegationsplatz sind die Kobelkicker erst am letzten Spieltag abgerutscht - ohne etwas dagegen tun zu können, denn Westheim hatte spielfrei.

