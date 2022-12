Die Endrunde ist komplett

Plus Hallenfußball: Mit der SpVgg Langerringen und dem ASV Hiltenfingen stehen die beiden letzten Teilnehmer fest. Wer im Achtelfinale in Fischach gegen wen spielt.

Die Finalrunde um die 40. Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball ist komplett. Nach dem CSC Batzenhofen-Hirblingen und dem VfR Foret, dem TSV Dinkelscherben und dem FC Horgau sowie dem TSV Bobingen und dem TSV Diedorf haben sich zu guter Letzt auch noch die SpVgg Langerringen und der ASV Hiltenfingen für das Turnier am kommenden Sonntag ab 10.30 Uhr in der Fischacher Staudenlandhalle qualifiziert.