Heiße Tests bei tropischer Hitze

Plus Fußball: Beim SC Altenmünster gibt es noch einen Neuzugang mit Regional- und Bayernliga-Erfahrung. SV Cosmos Aystetten scheitert mehrfach am Aluminium.

Als Landesliga-Aufsteiger betritt der SV Cosmos Aystetten im vergangenen Jahr sein erstes Testspiel noch gegen die Bayernliga-Truppe des TSV Schwaben Augsburg. Als Absteiger in die Bezirksliga hatte man es diesmal zum Vorbereitungsauftakt mit der zweiten Garnitur der Schwaben-Ritter zu tun, die gerade in die Kreisliga aufgestiegen ist. Der Pfosten verhinderte beim 2:3 gegen den TSV Wertingen eine gelungene Premiere von Altenmünsters neuem Spielertrainer Robert Markovic-Mandic. Er bekommt weitere Verstärkung durch Felix Kling (zuletzt TSV Pöttmes), der bereits Regionalliga und Bayernliga gespielt hat. Bei tropischen Temperaturen besiegte der TSV Neusäß den Bezirksligisten SC Bubesheim mit 1:0.