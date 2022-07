Landkreis

16.07.2022

„Profifußkickerinnen sollten von ihrem Sport leben können“

Annika Bücherl (links) fordert ein höheres Gehalt für Frauen in der Bundesliga.

Plus Am Samstagabend rollt wieder der Ball bei der Frauen-EM. Würde das deutsche Team den Titel gewinnen, bekäme jede Spielerin etwa ein Sechstel der Siegprämie der Männer. Was Hobby-Fußballerinnen zur Ungleichheit sagen.

Von Jana Korczikowski

Ein Blümchen-Kaffeeservice gab es 1989 für die deutschen Damen beim Sieg in der Europameisterschaft, 1991 war der Preis pro Frau ein Münzen-Set. Würden die Fußballfrauen die aktuelle Europameisterschaft gewinnen, dann springen jeweils 60.000 Euro heraus. Bei den Männern ist es deutlich mehr: Hätten sie im vergangenen Jahr den EM-Titel nach Hause geholt, hätten 400.000 Euro gewunken – pro Spieler.

