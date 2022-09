Landkreis

15.09.2022

TSV Täfertingen stellt insgesamt acht Spieler

Plus Ein Kicker ist gleich zweimal in einer Elf der Woche vertreten. Brüderpaar aus Täfertingen und Neumünster.

Ob mit einem Viererpack oder durch starke Abwehraktionen. Die Fußball-Elf der Woche bildet jeden Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Liga ab. Dabei können alle auf unserem Online-Portal FuPa.net abstimmen, wer für die Top-Aufstellung infrage kommt. Kurios: Ein Spieler ist diesmal gleich in zwei verschiedenen Ligen in der Elf der Woche vertreten. Als zweifacher Torschütze für den TSV Zusmarshausen II wurde Abwehrspieler Paul Zeller in das Team der A-Klasse Nordwest gewählt, als Aushilfstorhüter in der ersten Mannschaft wurde er in der Kreisliga Augsburg nominiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

