Das wird eine Gablinger Gemeinschaftsproduktion

Wenn am Sonntag, 16. Juli, der Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf in Viererteams vor dem Sportheim des TSV Lützelburg gestartet wird, sind alle Vereine aus der Gemeinde im Einsatz.

Am Sonntag, 9. Juli, wird am fiktiven Bahnhof von „Achsweidgabelburgmuttershausen“ zum letzten Mal das Theaterstück „Gleisgeisterei“ aufgeführt – während bei diesem turbulenten Schwank kein Zug aus- und einfährt, geht nur eine Woche später, am Sonntag, 16. Juli, ganz in der Nähe der Freilichtbühne am Sportheim des TSV (Theater- und Sportverein) Lützelburg der Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf auf die Reise. „Wir haben uns schon sehr früh dafür beworben“, erklärt Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf, dass man die Traditionsveranstaltung eigentlich schon zum 75-jährigen Jubiläum des TSV Lützelburg im Jahr 2022 ausrichten wollte. „ Corona hat alles verschoben“, so TSV-Vorsitzender Philipp Brauchler.

Jetzt aber kann die größte Breitensportveranstaltung im Landkreis Augsburg in der Gemeinde Gablingen über die Bühne gehen. Rund 1000 Sportlerinnen und Sportler werden am Sonntag, 16. Juli, erwartet. 700 Teilnehmende waren es im vergangenen Jahr in Zusmarshausen, als die Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder stattfinden konnte. Im Jahr vor der Pandemie waren es noch 1000 gewesen. Vor zehn Jahren gingen einmal 2500 Läuferinnen und Läufer ins Rennen.

Viererteams gehen an den Start

Zwangsläufig weniger Teilnehmende sind es geworden, da man die Zahl der Teammitglieder von acht auf vier reduziert hat. „Die Vierer-Staffeln eröffnen gerade neuen Freizeitteams eine Teilnahme“, erklärt Barbara Wengenmeir, die Sportbeauftragte des Landratsamtes, dass man mit dieser doch gravierenden Änderung erreichen will, dass alle mitmachen können und nur wenige Mitstreiter finden müssen. „Eine Einzel-Laufveranstaltung ist etwas anderes als ein Mannschaftswettbewerb. Da haben viele Angst, für das schlechte Abschneiden einer ganzen Gruppe verantwortlich zu sein.“ Neben den Männer- und Frauenstaffeln der Hauptklasse werden Jugend-, Mixed- und Familienstaffeln sowie ein Kinderlauf (800 Meter) angeboten.

Zu den Anfangszeiten des Landkreislaufes vor mehr als 40 Jahren waren es einmal elf Teammitglieder – angelehnt an die vielen Fußball-Mannschaften, die damals noch kreuz und quer durch den gesamten Landkreis rannten. „Das wäre heutzutage aus logistischen Gründen und aufgrund zahlreicher Auflagen gar nicht mehr möglich“, ist den Läuferinnen und Läufern klar. Aber: „Mit acht Leuten war einfach mehr Feeling.“ Auch bei der SpVgg Auerbach/Streitheim war man zunächst von der Reduzierung vom Achter auf den Vierer nicht begeistert. Die Neuerung hat sich jedoch ausgezahlt: Das Quartett geht als Titelverteidiger um die Landkreismeisterschaft auf die Strecke.

1992 war Lützelburg schon einmal Wechselstation. Diesmal ist auf der Straße Am Sportplatz Start und Ziel, das Waldstadion dient als Läuferlager und auf dem Nebenplatz werden die Stände für Verpflegung und Sponsoren sowie Aktionsflächen für Kinder aufgebaut. Neben den beiden Sportvereinen TSV Lützelburg und SV Gablingen sind der Musikverein, die Grünholder Schützen, der Gartenbauverein, der Dartclub, die Feuerwehren, die Faschingsgesellschaft Glammhogga, die Kinderschminken anbietet, und die Landfrauen eingebunden. „Ich weiß, dass unsere Vereine funktionieren“, freut sich Bürgermeisterin Karina Ruf auf eine große Gablinger Gemeinschaftsproduktion. Sogar der Katholische Frauenbund ist dabei und wird die Teilnehmenden mit Küchle versorgen.

Auf der Strecke kann bereits trainiert werden

Die beiden Streckenabschnitte (6.94 und 5,02 Kilometer) sind bereits markiert und zum Training frei gegeben. Ausgewählt wurden sie von Michaela Mayer, der Turn-Abteilungsleiterin und Leiterin der Mutter-Kind-Gruppe des TSV Lützelburg. „Die Strecke ist vielseitig und anspruchsvoll und bietet schöne Ausblicke“, verspricht sie puren Laufgenuss. Dasselbe gilt für die Nordic-Walking-Strecke mit einer Distanz von 8,69 Kilometer. „Hier gibt es schon ganz viele Anmeldungen“, freut sich Barbara Wengenmeir.

Um der anhaltend guten Nachfrage gerecht zu werden, wurde die allgemeine Anmeldefrist unter https://sportlandkreis.de/landkreislauf/ bis 9. Juli verlängert.