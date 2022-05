Landkreislauf

20.05.2022

Strecken für Bergziegen und Genussläufer

Plus Wir haben die Landkreislauf-Strecke getestet. Während die längere Etappe einen steilen Anstieg beinhaltet, ist die kurze Etappe, die teilweise am Rothsee entlangführt, etwas zum Genießen.

Von Oliver Reiser

Zwei Jahre Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie sollen endlich vorbei sein. Nicht nur beim TSV Zusmarshausen fiebert man dem Sonntag, 3. Juli, entgegen. An diesem Tag soll endlich der Startschuss zum 38. Augsburger Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf fallen. „Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir sind sehr gespannt, wie die Resonanz nach Corona sein wird“, sagt Barbara Wengenmeir. Während man nach einer Befragung unter den Teilnehmenden die Zahl der Mannschaftsmitglieder von acht auf vier reduziert hat, sind die beiden Strecken rund um den Zusmarshauser Hausberg, das Horn, und den Rothsee nahezu gleich geblieben. „Es gab lediglich eine kleine Korrektur bei der Bergetappe, weil die einigen Hobbyläufern zu schwierig war“, erklärt Streckenchef Reinhard Kindig, bevor er sich mit Barbara Wengenmeir und dem in diesem Falle „rasenden Reporter“ zum Testlauf aufmacht.

