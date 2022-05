Tischtennis: Gleich zwei Teams gewinnen für den TTC Langweid Pokale

Plus Im Tischtennis gewinnen die Frauen und Jungen des TTC Langweid jeweils die schwäbischen Pokalmeisterschaften. Stolz ist man besonders auf die Jugendarbeit.

Die Frauen und Jungen des TTC Langweid waren bei der schwäbischen Pokalmeisterschaft erfolgreich. Die jeweiligen Bezirkspokalsieger der Bezirksligen/Bezirksklassen Nord- und Südschwabens der Damen und der Jugend ermittelten in Thannhausen die schwäbischen Pokalmeister. Sowohl das dritte Frauenteam des TTC Langweid als auch die zweite Jungenmannschaft brachten Titel mit nach Hause. Der Erfolg des Jungenteams unterstreicht einmal mehr die intensive Jugendarbeit des TTC Langweid.