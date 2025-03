Durch das Zusamtal und den Weisinger Forst

Dem schlechten Wetter trotzten beim Lauf-Event in Altenmünster im vergangenen Jahr die Hartgesottenen: Trotz Schnee, Regen und Graupel gingen beim Halbmarathon 311 Teilnehmer an den Start. Eine Zahl, mit der keiner gerechnet hatte. Bei der 17. Neuauflage am Sonntag, 30. März, könnte diese Marke gar übertroffen werden. Bis Mitte dieser Woche lagen bereits 250 Anmeldungen vor. „Erfahrungsgemäß melden sich viele erste wenige Tage vor dem Termin an“, ist von den Verantwortlichen des SC Altenmünster immer wieder zu hören.

Der besondere Reiz hat der Halbmarathon in Altenmünster durch die Tatsache, dass die Laufstrecke durch insgesamt drei Landkreise führt. Beim Abstecher in Richtung Rechbergreuthen geht es hinein in den Landkreis Günzburg, während auf dem Rückweg das Glötttal im Weisinger Forst (Kreis Dillingen) durchlaufen wird. Start und Ziel liegen im Landkreis Augsburg, nämlich am Sportgelände des SC Altenmünster. Dort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Starschuss diesmal erst um 10 Uhr auf die Strecken geschickt. Dies ist der Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht zum 30. März geschuldet. Vorjahressieger Philipp Kerler aus Burgau benötigte für die 21 Kilometer eine Zeit von 1:29,06 Stunden.

Auch kürzere Strecken und Nordic Walking im Angebot

Wem die Streckenführung über 21 Kilometer beim Halbmarathon zu lang ist, der kann auf kürzere Distanzen ausweichen. Es werden auch wieder Strecken über 10,5 und 15 Kilometer angeboten. Und auch eine Fünf-Kilometer-Strecke für Nordic Walker ist im Angebot. Die Strecken mitten im Naturpark „Westliche Wälder“ im schönen Zusamtal sind seit wenigen Wochen in einem perfekten Zustand und ausgeschildert. Wer im Vorfeld seine Kondition testen möchte, der hat dazu Gelegenheit. Ferner können am Tag des Rennes Hunde mit zum Event nach Altenmünster gebracht werden. Wasserschalen für die Vierbeiner stehen an allen Verpflegungsstationen.

Nach dem Rennen können sich alle Teilnehmer vom Küchenteam des SC Altenmünster rund um da Sportgelände verwöhnen lassen. Für alle Läuferinnen und Läufer, die sich online anmelden, gibt es den After-Run-Snack und den Fitness-Drink gratis. Zum Rahmenprogramm gehört ein Kids-Spendenlauf der Grundschule Altenmünster. Im vergangenen Jahr nahmen daran 83 Kinder teil.

Anmeldung und Infos zum Halbmarathon in Altenmünster gibt es unter: www.sc-altenmuenster.com