Nach oben katapultiert: LG Reischenau bei Senioren-EM erfolgreich

Mit dem Vizemeistertitel im Zehnkampf bei den Europameisterschaften hatte Franz Mayr (M70) wohl am wenigsten gerechnet. Noch vor wenigen Wochen konnte man den Leichtathleten der LG Reischenau-Zusamtal auf der Sportanlage in Zusmarshausen trainieren sehen. Mayr selbst war zu der Zeit skeptisch, ob er überhaupt zu einem Start bei einem Zehnkampf bereit war. Der ehemalige Spitzenathlet erreichte in den 80er-Jahren in einem Zehnkampf über 7800 Punkte. Auch heute ist der 70-Jährige noch fit, was der zweite Platz auf der portugiesischen Insel Madeira belegt.

Bei diesen Europameisterschaften zahlten sich Training und Erfahrung aus: Obwohl er wegen Wadenproblemen den Hürdensprint über 80 Meter sicherheitshalber ausfallen ließ, gewann er die Silbermedaille mit nur neun Disziplinen und 5572 Punkten. Bei Absolvierung aller zehn Starts wäre auch Platz eins drin gewesen.

Trio der LG Reischenau erfolgreich

Teamkollege Alfred Just (M60) war ebenfalls am Start. Im Stabhochsprung erzielte er persönliche Bestleistung, in acht Disziplinen lieferte er fast immer Saisonbestleistungen ab. Nach dem 1500-Meter-Lauf, beendete er den Wettkampf mit 5780 Punkten auf Rang sieben.

Der Technik-Spezialist Jürgen Hinterstößer (M65) bewährte sich ebenfalls. Obwohl er wegen seiner Kugel- und Diskus-Weiten mit sich haderte, gelangen ihm Top-Ergebnisse bei sieben weiteren Starts. Und obwohl er nach neun Disziplinen auf den Start beim abschließenden 1500-Meter-Lauf verzichten musste, belegte er Rang elf (4042 Punkte).

Zwei Tage nach dem Zehnkampf starteten Franz Mayr und Jürgen Hinterstößer beim Stabhochsprung. Hier gelang Mayr, obwohl er diese Spezialdisziplin erst wieder seit diesem Jahr trainiert, der fünfte Platz mit übersprungenen 2,75 Metern. Hinterstößer wiederholte sein Sprungergebnis des Zehnkampfes: 2,60 Meter bedeuteten Rang neun der 65-jährigen Männer. (ms)