Leichtathletik

06.01.2022

2022 soll der Neustart in Zusmarshausen endlich klappen

Massenstart vor Massen an Zuschauern – davon träumen die Veranstalter beim Volkstriathlon in Zusmarshausen. Nach zweijähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie soll es am 2. Juli 2022 endlich wieder mit dem Startschuss klappen und sich die Athletinnen und Athleten in den Rothsee stürzen.

Von Oliver Reiser

Alle aktiven Sportlerinnen und Sportler sollten sich das Wochenende 2./3. Juli 2022 schon einmal ganz dick im Kalender anstreichen: Da finden nämlich in Zusmarshausen rund um den Rothsee zwei Top-Ereignisse statt. Am Samstag, 2. Juli, der 5. Zusser Volkstriathlon und am Sonntag, 3. Juli, der schon traditionelle Landkreislauf des Landkreises Augsburg. Beide Veranstaltungen fielen in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer.

