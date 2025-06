Auerbacher holt Bronze bei Süddeutscher Meisterschaft

Da muss Abteilungsleiter Johann Kohler, Leichtathletikabteilungsleiter der SpVgg Auerbach/Streitheim, den Terminplan studieren damit er feststellen kann, in welchem Stadion seine Athleten sich zurzeit befinden. So starten die Leichtathleten seines Vereins oft zum selben Zeitpunkt nach Leistungsvermögen und Qualifikationskriterien in verschiedenen Städten. Simon Stiastny und Olivia Crosby konnten sich für die Süddeutschen Meisterschaften qualifizieren und waren in Kandel in der Pfalz. Stiastny sorgte bei seinem Auftritt für viel Aufsehen im Stadion und gewann eine Medaille.

Bei seinem zweiten Versuch traf sein vier Kilogramm schweres Wurfgerät das neue 15.000 Euro Schutzgitter das darauf hin repariert werden musste und eine längere Unterbrechung nach sich zog. Stiastny brachte das aber nicht aus der Ruhe. Er holte anschließend mit seinem dritten Rang Bronze im Hammerwurf der Jugend M15 mit 38,94 Meter. Das war neuer persönlichen Rekord leider verfehlte er die Norm zur Deutschen Meisterschaft nur um wenige Zentimeter. Mit dabei war auch Olivia Crosby, für die bereits der Vorlauf über 100 Meter der Frauen in 13,01 Sekunden Endstation war. Diese beiden Athleten fehlten dadurch bei den mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften in Friedberg, wo die SpVgg Auerbach/Streitheim nur mit einem Miniteam vertreten war. Trotzdem konnten fünf Medaillen verbucht werden.

Auerbacher Stiastny holt zwei Titel

Zweimal holte sich Tobias Stiastny in der U20-Konkurrenz Gold im Kugelstoßen (14,48 Meter) und mit dem Diskus (49,50 Meter). Ganz oben auf dem Siegerpodest stand auch in U18 Jonathan Seefried mit seiner Leistung von 22,76 m im Diskuswurf. Vizemeister wurde bei den Männern Günther Tauber in 2:26,39 Minuten und Simon Kastner mit 10,50 Meter mit der Kugel.

Wacker schlugen sich die beiden 15-jährigen Rebecca Hagner und Lena Strehler, die über 100 Meter in der Jugenddisziplin U18 starteten. Gegen die um bis zu zwei Jahre älteren Gegnerinnen konnten sie sich mit 13,16, beziehungsweise 13,29 Sekunden auf Platz fünf und sechs behaupten. Eine neue persönliche Bestleistung gelang Simon Stiastny beim Werfertag in Memmingen, die er im Kugelstoßen mit 11,24 Meter in M15, während Maximilian Tauber in Karlsfeld mit 4:54.00 Minuten bei der Jugend U18 über 1500 Meter eine neu Saisonbestleistung erzielte. (koh)