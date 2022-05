Leichtathletik

06.05.2022

Auerbacher schon früh auf hohem Niveau

Für manche der jüngsten der Auerbacher Leichtathleten war es in Schwabmünchen der erste Wettkampf ihres Lebens und ein Teil wird in den kommenden Jahren für Schlagzeilen sorgen.

Plus SpVgg Auerbach-Streitheim startet nach der Winterpause voll durch. Auch in deutschen Bestenlisten vertreten.

Von Johann Kohler

Während Tobias Stiastny als Diskus- und Hammerwerfer bereits seinen dritten Wettbewerb in diesem Jahr in Memmingen absolvieren konnte, starten 26 weitere Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den Bahneröffnungswettbewerben in Schwabmünchen in die Saison. Dies war für viele der Athleten eine willkommene Abwechslung nach dem harten Wintertraining und auch die Trainer konnten gegenüber der Konkurrenz die Form ihrer Schützlinge überprüfen. Was sie dann sahen, waren sehr gute Leistungen, darunter bereits Qualifikationen für bayerische Meisterschaften.

