13.03.2024

Auerbacher Talent auf den Spuren von Usain Bolt

Plus Der zwölfjährige Leichtathlet Gabriel Mittelbach stellt in München einen neuen Hallenrekord auf. Wie seine nächsten Ziele aussehen.

Einmal auf der Bahn einen Wettkampf absolvieren, auf der sein großes Idol Usain Bolt bei den Arztbesuchen in München immer trainiert – das war schon immer der Traum des zwölfjährigen Gabriel Mittelbach. Auf Grund seiner Überragenden Erfolgen in der jüngsten Vergangenheit meldete die Leichathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim das große Talent für das Jugendevent in der Werner-von-Linde-Halle in München an. Über 2000 Meldungen verzeichnete der Veranstalter aus ganz Europa für dieses Jugend-Hallensportfest der Superlative.

So war es für viele junge Athleten auch ein Höhepunkt in ihrer noch so kurzen Karriere. Auch für Gabriel Mittelbach war dies eine andere Welt, wie zum Beispiel bei schwäbischen Meisterschaften zu starten. So verfolgte er mit großem Interesse die vielen Zeitläufe mit je acht Athleten über 60 Meter, ehe er im siebten selbst zum Start aufgerufen wurde. Nach dem Zieleinlauf starrten die meisten Athleten und Besucher ungläubig auf die großen Anzeigetafeln, als das Ergebnis aufleuchtete: Neuer Hallenrekord für Gabriel Mittelbach von der SpVggg Auerbach/Streitheim in 8,31 Sekunden. Das war die schnellste Zeit, die je ein Zwölfjähriger in der 1972 zu den Olympischen Spieler erbauten Halle gelaufen ist. Der bisherige Rekord lag bei 8,39 Sekunden. Natürlich war die Freude bei Trainer Roland Stiastny und dem mitgereisten Anhang riesengroß. Einmal wegen der Zeit und auch dem Sieg gegen 56 gleichaltrigen Konkurrenten.

