Brüderpaar gelingt im Crosslauf ein silberner Doppelpack

Vielversprechender Saisonauftakt für SpVgg Auerbach und LG Reischenau-Zusamtal bei den schwäbischen Meisterschaften.

Mit einem stattlichen Aufgebot an Leichtathleten beteiligten sich die SpVgg Auerbach/Streitheim und die LG Reischenau-Zusamtal bei den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften auf dem Lechfeld in Untermeitingen.

Auf dem Kurs um das Sportgelände, auf dem sich kraftzehrende Rasenabschnitte auf dem Fußballplatz mit giftigen Anstiegen abwechseln, dominierten zumeist die Allgäuer Vereine. Doch die Auerbacher konnten ebenfalls für den Kreis Mittel- und Nordschwaben, vorne mitmischen und holten drei Goldmedaillen und drei Medaillen in Silber und zwei in Bronze. Dazu kamen noch etliche Urkundenplätze zwischen Rang vier und sechs.

Zwei Einzelsieger stachen bei der SpVgg Auerbach/Streitheim heraus. Zuerst der überragende elfjährige Gabriel Mittelbach, der die 1350 Meter lange Strecke mit großem Vorsprung in 5:25 Minuten gewann und somit schwäbischer Meister wurde. Den zweiten Einzeltitel holte in der Altersklasse M45 Tobias Finsinger über 7860 Meter genauso überlegen in der Zeit von 32,41 Minuten.

Ein tolles Mannschaftsergebnis gelang den jüngsten Auerbacher Startern, den männlichen U10- Athleten. In der Besetzung Wendelin Blatz, Matthias Stegherr und Samuel Tausend war ihnen der Teamtitel nicht zu nehmen. Wendelin Blatz holte sich auch noch den zweiten Rang in der Klasse M8. Sehr gut in Szene setzten sich mit je einem dritten Einzelplatz Hannah Strehler W9 und Franziska Kastl W8, die auch noch Silber mit den Mannschaften holten. Dies war die U10 weiblich mit Hannah Strehler, Isabella Conrad und Franziska Kastl, ebenfalls Silber gab es für das männliche U14- Team mit Moritz Finsinger, Max Stegherr und Simon Stiastny.

Einen undankbaren vierten Rang erreichten in den Einzelläufen Matthias Stegherr, Noah Marz und Pauline Stegherr sowie die weibliche U12-Mannschaft mit Sophie Wiedemann, Antonia Wirth und Amelie Vogel.

Mit einem Mix aus elf Crossläufern jeden Alters ging die LG Rei- schenau-Zusamtal an den Start. Roasa Hegele war die Jüngste. Hannah Huber meisterte die 1350 Meter lange Runde in flotten 6:15min und verpasste dabei Platz drei der W11 nur um eine Sekunde. Ebenfalls eine Runde hatten die Brüder Anton und Johann Jörg zu laufen. Und ihnen gelang ein silberner Doppelpack: Zuerst sicherte sich Anton in 6:35min Platz zwei der M09. Johann (M10), angespornt durch diesen familiären Erfolg, gewann ebenfalls Silber in 6:10min. Im Lauf der W13 musste sich Caroline Joas trotz guten 6:30min für die Runde mit Rang vier zufriedengeben.

Im Mittelstreckenlauf über zwei Runden (2650m) starteten die männliche Jugend MU20 und MU18 gemeinsam mit den Männern. Lian Scherer bekam die Anweisung seines Trainers Michael Sandner, hinter ihm zu laufen, um für die zweite Runde Kraft zu sparen. Eingangs der zweiten Runde wunderte sich Michael, warum Lian immer noch direkt hinter ihm lief. So folgte Lian der Anweisung fast bis zum Schluss aufs Wort, nur um dann in einem starken Finish seinem Trainer die Fersen zu zeigen. In unerwartet guten 10:40min und zur Freude des Trainers gewann Lian Bronze der MU18.

Alfred Just (M60) und Michael Sandner (M55) fühlen sich auf kurzen Distanzen wohl, deshalb starteten sie auf der Mittelstrecke der Männer, statt auf der Langstrecke mit Altersklassen-Meisterschaftswertung.

Sandner beendete das Rennen auf Platz 5 nach 10:48min. Just erreichte das Ziel auf Rang 8 in 12:22min. (koh/MS-)